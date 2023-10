Πόλεμος στο Ισραήλ: Ποια είναι η νέα, επίλεκτη ομάδα με το όνομα – «ψαλμό» που θέλει να αφανίσει τη Χαμάς

Μια νέα επίλεκτη ομάδα που έχει ως στόχο να αφανίσει τη Χαμάς έχει δημιουργήσει το Ισραήλ. Το όνομα της είναι Nili και παραπέμπει σε ψαλμό ενώ θέλει να εξάλειψει κάθε ατόμου που έπαιξε ρόλο στη σφαγή στους οικισμούς του δυτικού Νεγκέβ.

Η εν λόγω ομάδα δημιουργήθηκε από την Shin Bet την υπηρεσία Ασφάλειας του Ισραήλ.

Το όνομα Nili, παραπέμπει σε έναν ψαλμό που στα εβραϊκά μεταφράζεται ως «The Eternity of Israel Will Not Lie» (η αιωνιότητα του Ισραήλ δεν ψεύδεται).

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της Jerusalem Post, μοναδική αποστολή της ομάδας Nili είναι το κυνήγι και η εξάλειψη κάθε ατόμου που έπαιξε ρόλο στη σφαγή στους οικισμούς του δυτικού Νεγκέβ πριν από δύο εβδομάδες.

Στο στόχαστρο των μελών της Nili βρίσκονται κυρίως μέλη της Νούχμπα (Nukhba – της ειδικής μονάδας κομάντο στη στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς) που διείσδυσαν στο Ισραήλ, εκτέλεσαν μαζικές δολοφονίες σε διάφορα χωριά και φυλάκια των IDF και στη συνέχεια επέστρεψαν στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, τα μέλη της επίλεκτης ομάδας έχουν ήδη ταυτοποιήσει τους περισσότερους τρομοκράτες της Χαμάς, διαθέτουν τις φωτογραφίες τους και ακολουθούν τα ίχνη τους για να τους «εξαλείψουν».

