Στο Ισραήλ ο Πρόεδρος της Κύπρου – «Νίκο, φίλε μου, έρχεσαι στην πιο σκοτεινή στιγμή»

Επίσκεψη στο Ισραήλ πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης ο οποίος συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στο Τελ Αβίβ.

«Νίκο, φίλε μου, έρχεσαι στην πιο σκοτεινή στιγμή. Αποτελεί μία μάχη του πολιτισμού έναντι της βαρβαρότητας» του είπε ο Νετανιάχου όταν τον υποδέχτηκε.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης από την πλευρά του υπογράμμισε την ανάγκη να αποφευχθούν απώλειες αμάχων και να ξεκινήσει ένας πολιτικός διάλογος.

Οι δύο άντρες είχαν θερμό εναγκαλισμό, ενώ, στη συνέχεια, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σημείωσε ότι «η αγριότητα που έχουμε δει, είναι η χειρότερη μετά το Ολοκαύτωμα. Πριν από μία δεκαετία, είχα επισημάνει στα Ηνωμένα Έθνη ότι η Χαμάς είναι ISIS. Δε με πίστεψαν, αλλά τώρα ξέρουν ότι είναι χειρότεροι».

