Η Citibank απέλυσε υπάλληλο για αντισημιτικά σχόλια: «Δεν απορώ που ο Χίτλερ ήθελε να τους ξεφορτωθεί όλους»

Ο κορυφαίος τραπεζικός Όμιλος Citi προχώρησε στην απόλυση μιας υπαλλήλου του η οποία πήρε θέση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, για τον πόλεμο στο Ισραήλ γράφοντας ουσιαστικά πως υποστηρίζει τις πράξεις του Χίτλερ να αφανίσει τους Εβραίους.

«Δεν απορώ που ο Χίτλερ ήθελε να τους ξεφορτωθεί όλους» προσθέτοντας και ένα emoji με χαμογελαστό πρόσωπο. Μετά από αυτή την ανάρτηση η Nozima Husainova είδε την πόρτα της εξόδου από την εταιρεία και πλέον έχει κατέβει η ανάρτηση.

Η τραπεζική υπάλληλος έκανε την συγκεκριμένη ανάρτηση, ως απάντηση σε μια ανάρτηση σχετικά με τη βομβιστική επίθεση σε νοσοκομείο της Γάζας, η οποία αρχικά αποδόθηκε στο Ισραήλ αλλά ακόμα εξετάζεται από ποια πλευρά προήλθαν οι ρουκέτες, που κόστισαν τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους μεταξύ των οποίων και αρκετά παιδιά.

UPDATE: Nozima Husainova has been fired from Citi.

A spokesman for Citi said Husainova's comments were 'revolting' and said hate speech would not be tolerated in their bank.

Thank you @Citi for saying NO! to antisemitism. https://t.co/yTzBNXhIEu

— StopAntisemitism (@StopAntisemites) October 19, 2023