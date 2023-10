Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Νεκρή η 12χρονη Ισραηλινή με αυτισμό που λάτρευε τον Χάρι Πότερ

Τραγική κατάληξη είχε η 12χρονη Ισραηλινή, Νόγια Νταν, το κορίτσι με αυτισμό που αγνοούταν μαζί με τη γιαγιά της μετά την εισβολή της Χαμάς στο κιμπούτς Nir Oz στις 7 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το ισραηλινό ΥΠΕΞ, οι σοροί της 12χρονης και της γιαγιάς της ταυτοποιήθηκαν. Γιαγιά και εγγονή φέρονται να είχαν απαχθεί από την τρομοκρατική οργάνωση. Τρία ακόμα μέλη της οικογένειας της 12χρονης αγνοούνται μέχρι σήμερα.

Cruelty has no limits: 12 year-old Noya, with special needs, was taken from her bed and kidnapped to Gaza. All that remains for her mother is the last recording she sent her@ifatglick | #KanIsraelstory pic.twitter.com/JeUZ5ZH6sQ

