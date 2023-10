Νεκρός ο δράστης της φονικής επίθεσης στις Βρυξέλλες, βρέθηκε το όπλο του – Όσα γνωρίζουμε για τον 45χρονο Τυνήσιο

Νεκρός από τις σφαίρες Βέλγων αστυνομικών έπεσε νωρίτερα σήμερα ο δράστης της χθεσινής επίθεσης στις Βρυξέλλες κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους δύο Σουηδοί πολίτες, μετέδωσε το δίκτυο BFM TV, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Η αστυνομία πυροβόλησε τον δράστη σε καφέ της περιοχής των Βρυξελλών Σέρμπεκ.

Χθες το απόγευμα, ο ένοπλος άνοιξε πυρ κοντά στην «Πλας Σενκτελέτ» της βελγικής πρωτεύουσας σκοτώνοντας δύο άτομα που φορούσαν φανέλες της εθνικής Σουηδίας (η οποία αντιμετώπιζε χθες το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Βελγίου στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης για το Euro 2024).

Ο 45χρονος ένοπλος Τυνήσιος τραυμάτισε επίσης και έναν τρίτο Σουηδό πολίτη σε μια βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση, όπως την χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός του Βελγίου Αλεξάντερ Ντε Κρόο.

Η Βελγίδα υπουργός Εσωτερικών Ανελίς Φερλίντεν δήλωσε στο δίκτυο VRT ότι ένα αυτόματο όπλο, που βρέθηκε στο «άτομο που εξουδετερώθηκε», είναι το ίδιο που χρησιμοποιήθηκε για την χθεσινή επίθεση.

Οι βελγικές αρχές ανέβασαν στην υψηλότερη βαθμίδα (Κατηγορία 4) το επίπεδο συναγερμού στις Βρυξέλλες– κάτι που σημαίνει αυξημένη αστυνομική παρουσία και επιπλέον προστασία σε ευαίσθητα σημεία που συνδέονται με τη Σουηδία.

Ο πρωθυπουργός Ντε Κρόο συνέστησε σθεναρά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ενώ η αστυνομία ζήτησε να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις.

#UPDATE Belgian police on Tuesday arrested a man suspected of having gunned down two Swedish football fans in an attack in Brussels, a spokesman for the federal prosecutors' service said.

Spokesman Eric Van Duyse told @AFP officers "opened fire" as they apprehended the man in… pic.twitter.com/FvhMvIysQz

— AFP News Agency (@AFP) October 17, 2023