Πανικός προκλήθηκε πριν από λίγο στις Βρυξέλλες μετά από την ένοπλη επίθεση που έγινε στην πρωτεύουσα του Βελγίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες; ένοπλος άνοιξε πυρ στο κέντρο της πόλης σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας έναν ακόμα.

Ο ένοπλος φέρεται να φώναξε «Αλλαχου Ακμπαρ» («Ο Αλλάχ είναι μεγάλος»), μετέδωσε ο ΣΚΑΪ.

#BREAKING #Belgium #Bruxelles At least two dead following shooting in Brussels, Belgium. pic.twitter.com/IgSND3c3Lu

— The National Independent (@NationalIndNews) October 16, 2023