Πόλεμος στο Ισραήλ: Βίντεο με ένοπλο της Χαμάς να εισβάλλει σε ισραηλινά σπίτια, δημοσίευσαν οι IDF

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο, σημειώνοντας πως σε αυτό βλέπουμε έναν ένοπλο της Χαμάς, ο οποίος πέρασε τα σύνορα με το Ισραήλ και πυροβόλησε σπίτια αθώων πολιτών, προτού τον εξουδετερώσουν οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας.

Οι IDF δημοσίευσαν το τρίλεπτο απόσπασμα – το οποίο φαίνεται να έχει τραβηχτεί από την κάμερα που φορούσε ο μαχητής στο σώμα του – στο X την Κυριακή.

«Ομάδα τζιχαντιστών της Χαμάς εισβάλλει και σκοτώνει σε μια αθώα ισραηλινή κοινότητα», έγραψε ο ισραηλινός στρατός στη λεζάντα του βίντεο. «Ο τρομοκράτης που βιντεοσκοπήθηκε εξουδετερώθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας».

Τα πλάνα δείχνουν βαριά οπλισμένους άντρες της Χαμάς να επιβαίνουν σε μηχανές μέσα από ένα άνοιγμα στο συνοριακό φράχτη που χωρίζει τη Γάζα από το νότιο Ισραήλ. Οι μαχητές πυροβολούν καθώς περνούν από ένα σημείο ασφαλείας, το οποίο έχει μια τρύπα από πυροβόλο όπλο, και στη συνέχεια εισέρχονται σε μια γειτονιά όπου πυροβολούν σε σπίτια πολιτών, σύμφωνα με το βίντεο.

⚠️Trigger Warning ⚠️

RAW FOOTAGE: Hamas jihadists squad invasion and killing spree of an innocent Israeli community.

The filmed terrorist was neutralized by Israeli security forces. pic.twitter.com/4sKuxl9uRq

— Israel Defense Forces (@IDF) October 15, 2023