Σοκάρει προπαγανδιστικό βίντεο της Χαμάς: Ένοπλοι «προσέχουν» ομήρους παιδιά Ισραηλινών

Σοκ προκαλεί προπαγανδιστικό βίντεο, που έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς, στο οποίο ένοπλοι μαχητές της ισλαμικής οργάνωσης «προσέχουν» ομήρους παιδιά Ισραηλινών.

Το ανατριχιαστικό βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας μετά το σάλο που προκάλεσαν μαρτυρίες και αναφορές για αποκεφαλισμένα βρέφη στο κιμπούτς Κφαρ Άζα. Στο βίντεο, μέλη της Χαμάς κρατούν μικρά παιδιά και μωρά στο κιμπούτς Χολίτ στο νότιο Ισραήλ το περασμένο Σαββατοκύριακο, σε μια προφανή προσπάθεια της Χαμάς να υποβαθμίσει τον αντίκτυπο της αιματοχυσίας.

Ένα βίντεο δείχνει τους τρομοκράτες να δίνουν σε ένα παιδί ένα ποτήρι νερό να πιει και ένα άλλο βίντεο δείχνει τρομοκράτες να κουνούν ένα καρότσι με ένα μωρό. Οι γονείς των παιδιών δεν φαίνονται πουθενά.

So that the whole world can see how Hamas deals with its child hostages

ليرى العالم اجمع كيف تتعامل حماس مع الاطفال الرهائن لديها#FreeGaza pic.twitter.com/ZH6LgUa2WF

— Mays Abu srour 𓂆 (@Mays_abusrour) October 13, 2023