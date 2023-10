Η πεθερά του Σκωτσέζου πρωθυπουργού είναι εγκλωβισμένη στη Γάζα και αναρωτιέται «πού να πάει»

Ο πρωθυπουργός της Σκωτίας Χάμζα Γιούσαφ έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα που του έστειλε η πεθερά του από τη Γάζα, στο οποίο, με δάκρυα στα μάτια, η γυναίκα θρηνεί για την εντολή του Ισραήλ προς τους αμάχους να μετακινηθούν προς τα νότια.

«Αυτή είναι η Ελίζαμπεθ Ελ Νάκλα. Είναι η πεθερά μου (…) Όπως οι περισσότεροι κάτοικοι της Γάζας, δεν έχει καμία σχέση με τη Χαμάς. Της είπαν να φύγει από τη Γάζα αλλά, όπως και ο υπόλοιπος πληθυσμός, είναι παγιδευμένη και δεν έχει πού να πάει» έγραψε ο Γιούσαφ στην πλατφόρμα Χ.

«Αυτό θα είναι το τελευταίο μου βίντεο» λέει η Ελ Νάκλα στο μήνυμά της. «Ένα εκατομμύριο άνθρωποι χωρίς τρόφιμα, χωρίς νερό και εκείνοι (ο ισραηλινός στρατός) τους βομβαρδίζουν (…) Πού να πάμε; (…) Πού είναι η ανθρωπιά;» ακούγεται να λέει η πεθερά του Σκωτσέζου πρωθυπουργού, που είναι συνταξιούχος νοσηλεύτρια.

“One million people. No food, no water. And still they are bombing them as they leave.”

Scottish First Minister Humza Yousaf shared a video from his mother-in-law Elizabeth El-Nakla, who is a retired Scottish nurse living in Gaza. pic.twitter.com/QzpDL0suav

