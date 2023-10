Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Η Χαμάς έπληξε με πύραυλο τη Χάιφα – Σε καταφύγιο ο Νετανιάχου

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στο βόρειο Ισραήλ, που δέχεται επίθεση από αέρος, με τις σειρήνες να ηχούν σε πολλές πόλεις και μάλιστα σύμφωνα με το Reuters, ηχούν σειρήνες και στα υψίπεδα του Γκολάν.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε, ότι υπάρχουν υποψίες ότι παραβιάζεται ο εναέριος χώρος του Ισραήλ από τον Λίβανο, δηλαδή στα βόρεια του Ισραήλ. Επίσης, το Reuters μετέδωσε, ότι η Χαμάς έπληξε με πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς την Χάιφα. Συγκεκριμένα το πρακτορείο αναφέρει ότι «η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, δήλωσε την Τετάρτη ότι βομβάρδισε τη Χάιφα με πύραυλο R-160».

Residents in the Northern Israeli City of Haifa can be seen running for Cover as Air Raid Sirens Blare following the launch of R-160 Missiles by Hamas in the Gaza Strip towards the City. pic.twitter.com/9rUB4LfMY7

