Το μήνυμα του προέδρου του Ισραήλ: «Ποτέ από το Ολοκαύτωμα μέχρι σήμερα δεν σκοτώθηκαν τόσοι Εβραίοι σε μία μέρα»

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ δημοσίευσε ένα βίντεο στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), όπου μεταξύ άλλων ανέφερε ότι στην επίθεση της Χαμάς σκοτώθηκαν οι περισσότεροι Εβραίοι που έχουν χάσει τη ζωή τους σε μια μέρα από την περίοδο του Ολοκαυτώματος.

Μεταξύ άλλων είπε πως «κατά τη γνώμη μου, πότέ μετά το Ολοκαύτωμα δεν έχουν σκοτωθεί τόσοι Εβραίοι σε μια μέρα. Και από το Ολοκαύτωμα, δεν έχουμε δει σκηνές με Εβραίες γυναίκες και παιδιά, παππούδες και γιαγιάδες – ακόμη και επιζώντες του Ολοκαυτώματος – να στοιβάζονται σε φορτηγά και να μεταφέρονται σε αιχμαλωσία».

Ακολουθεί ολόκληρο το μήνυμα του:

«Ως πρόεδρος του κράτους του Ισραήλ, σας μιλάω τώρα από την πρωτεύουσά μας, την Ιερουσαλήμ, κάτω από τη σκοτεινή σκιά του πολέμου, καθώς το έθνος μου συνεχίζει να υπομένει μια άγρια επίθεση από έναν σκληρό και απάνθρωπο εχθρό.

Not since the Holocaust have so many Jews been killed on one day.

As President of the State of Israel, I speak to you now from our capital city Jerusalem, under the dark shadow of war, as my nation continues to endure a savage attack from a cruel and inhumane enemy >> pic.twitter.com/1EU8fZYhIS

