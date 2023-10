Ανατριχιαστικές εικόνες μετά την επίθεση της Χαμάς με τους 260 νεκρούς στο μουσικό φεστιβάλ στο Ισραήλ – Δείτε βίντεο

Το Σάββατο, Παλαιστίνιοι μαχητές εισέβαλαν στο μουσικό φεστιβάλ Supernova και άνοιξαν πυρ στο πλαίσιο της τεράστιας αιφνιδιαστικής επίθεσης στο Ισραήλ. Ανατριχιαστικά πλάνα που τραβήχτηκαν από την περιοχή την επόμενη μέρα δείχνουν το μέγεθος της επίθεσης, με καμένα αυτοκίνητα να παρατάσσονται σε έναν δρόμο, μερικά αναποδογυρισμένα και άλλα εντελώς κατεστραμμένα.

Περισσότερα από 260 πτώματα φέρεται να έχουν ανασυρθεί από το χώρο του φεστιβάλ, σύμφωνα με την υπηρεσία διάσωσης Zaka.

Ο χώρος του φεστιβάλ – με τρεις σκηνές, χώρο για κάμπινγκ, μπαρ και φαγητό – βρισκόταν στην έρημο Νεγκέβ, κοντά στο Κιμπούτς Re-im. Δεν απέχει πολύ από τη Λωρίδα της Γάζας, από όπου μαχητές της Χαμάς πέρασαν τα ξημερώματα για να εξαπολύσουν την επίθεσή τους. Διείσδυσαν σε πόλεις και χωριά, παίρνοντας δεκάδες ανθρώπους ως ομήρους.

Ο Adam Barel δήλωσε στη Haaretz ότι όλοι στο φεστιβάλ γνώριζαν ότι υπήρχε πιθανότητα να εκτοξευτούν ρουκέτες στην περιοχή – αλλά οι πυροβολισμοί ήταν ένα σοκ. Όπως και πολλοί άλλοι, προσπάθησε να διαφύγει με το αυτοκίνητό του – αλλά υπήρχε ένα τζιπ με ενόπλους που άρχισαν να τους πυροβολούν, οπότε βγήκε έξω και έτρεξε. «Χτυπήθηκαν άνθρωποι», δήλωσε στη Haaretz. «Κρυφτήκαμε. Όλοι έτρεξαν κάπου αλλού».

New video: Aftermath of the Supernova music festival in Israel, where Hamas gunmen killed 260 people pic.twitter.com/vRbWAYB9Mz

— BNO News (@BNONews) October 8, 2023