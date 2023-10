Αίγυπτος: Αστυνομικός άνοιξε πυρ κατά Ισραηλινών τουριστών – Τρεις νεκροί

Ένας Αιγύπτιος αστυνομικός άνοιξε πυρ εναντίον Ισραηλινών τουριστών στην πόλη της Αλεξάνδρειας, σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο Ισραηλινούς και έναν Αιγύπτιο, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Αιγύπτου.

Το τηλεοπτικό κανάλι Extra News, το οποίο έχει στενούς δεσμούς με τις αιγυπτιακές υπηρεσίες ασφαλείας, επικαλέστηκε έναν άγνωστο αξιωματούχο των υπηρεσιών ασφαλείας, ο οποίος ανέφερε ότι ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε στην επίθεση, η οποία έλαβε χώρα στην τοποθεσία της Στήλης του Πομπήιου στην Αλεξάνδρεια. Ο αστυνομικός πυροβόλησε χρησιμοποιώντας «το προσωπικό του όπλο» σε γκρουπ Ισραηλινών τουριστών που επισκέπτονταν την Αλεξάνδρεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το AP.com, ο ύποπτος δράστης συνελήφθη.

⚡️ 🇮🇱🇪🇬Israeli tourists shot in Alexandria Egypt

An Egyptian soldier shot two Israeli tourists in Alexandria, Israeli media reported. The authorities officially did not comment on the situation. Some reports speak of a higher death toll#Israel #egypt #Palestine… pic.twitter.com/KemqxmCMdS

— The Macro Story (@themacrostory) October 8, 2023