«Φλέγεται» η Μέση Ανατολή – Εκτός ελέγχου η κατάσταση στο Ισραήλ – Αυξάνονται οι νεκροί από τον πόλεμο

Εκτός ελέγχου είναι η κατάσταση στο Ισραήλ. Η Μέση Ανατολή φλέγεται μετά τον πόλεμο που ξέσπασε όταν η Χαμάς εξαπέλυσε από τη Λωρίζα τη Γάζας 5.000 ρουκέτες και ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται όσο οι ώρες παιρνούν.

Τουλάχιστον 100 Ισραηλινοί σκοτώθηκαν από τη σημερινή επίθεση της Χαμάς, μετέδωσε ο ισραηλινός σταθμός N12 ενώ νεκροί είναι και 198 Παλαιστίνιοι που άφησαν την τελευταία τους πνοή από αεροπορικούς βομβαρδισμούς

Ο επιχειρησιακός ηγέτης της Χαμάς και ιδρυτής της στρατιωτικής πτέρυγας Κασάμ της οργάνωσης, ο Σαλάχ αλ Αρούρι, δήλωσε ότι η οργάνωση κρατάει αιχμαλώτους αρκετούς Ισραηλινούς ώστε να υποχρεώσει το Ισραήλ να απελευθερώσει όλους τους Παλαιστίνιους κρατούμενους στις φυλακές του.

Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ έκανε έκκληση για τον άμεσο τερματισμό της βίας στη Γάζα μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς εναντίον του Ισραήλ.

Ο Τουρκ δήλωσε σοκαρισμένος από τις πληροφορίες ότι εκατοντάδες ρουκέτες ερίφθησαν σήμερα προς το Ισραήλ και ότι αιχμαλωτίστηκαν ισραηλινοί πολίτες.

«Αυτή η επίθεση έχει φρικτό αντίκτυπο στους ισραηλινούς αμάχους. Οι άμαχοι δεν θα πρέπει ποτέ να είναι στόχος επιθέσεων» επεσήμανε όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

BREAKING:

Video emerges of Palestinian terror groups capturing a civilian Israeli woman and taking her back to Gaza on a motorcycle. pic.twitter.com/cxTYMQtCm9

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 7, 2023