Σοκ προκαλούν τα βίντεο που βλέπουν από το πρωί του Σαββάτου (7/10) το «φως» της δημοσιότητας από το Ισραήλ που βρίσκεται σε πόλεμο μετά τη μεγάλη επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς.

Σε ένα από τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φαίνεται ένα drone να ρίχνει ρουκέτα σε ασθενοφόρο ενώ παράλληλα καταγράφει την επίθεση.

Hamas releases video of themselves bombing an Israeli ambulance. They are literally providing evidence of their own war crimes. This is unbelievable. The entire world must join Israel against these barbarian monsters. pic.twitter.com/tUcrSmaLlg

— Emily Schrader - אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) October 7, 2023