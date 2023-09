Η Βόρεια Κορέα κατοχυρώνει το καθεστώς «πυρηνικής δύναμης» στο Σύνταγμα της

Εγκρίθηκε συνταγματική τροπολογία που κατοχυρώνει το καθεστώς «πυρηνικής δύναμης» για τη Βόρεια Κορέα, όπως μεταδίδει σήμερα το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA).

Η Ανώτατη Λαϊκή Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα «το κρίσιμο θέμα της ατζέντας για τη διαμόρφωση πολιτικής πυρηνικής ισχύος», ανέφερε το KCNA.

Σε ομιλία του, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν χαρακτήρισε «πολύ σημαντική» την επίσπευση του εκσυγχρονισμού του πυρηνικού οπλοστασίου της Πιονγκγιάνγκ για λόγους «στρατηγικής αποτροπής», υπογραμμίζει το KCNA.

BREAKING: North Korean leader Kim Jong Un focused largely on promoting development of more nuclear weapons in a speech at a Supreme People's Assembly (SPA) session held on Sept. 26-27, according to state media. pic.twitter.com/sPsfa1vKMR

— NK NEWS (@nknewsorg) September 27, 2023