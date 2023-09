Η πρώτη εμφάνιση του Μπρους Γουίλις μετά τη μάχη που δίνει με την άνοια

Ο Μπρους Γουίλις φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά από τότε που η σύζυγός του Emma Heming ενημέρωσε για τη μάχη που δίνει ο διάσημος ηθοποιός με την άνοια. Ο 68χρονος ηθοποιός εθεάθη στη θέση του συνοδηγού ενός αυτοκινήτου στο Λος Άντζελες, τη Δευτέρα – την ίδια μέρα που η Έμμα, 45 ετών, αποκάλυψε ότι είναι «δύσκολο να ξέρουμε» αν γνωρίζει τι του συμβαίνει.

Φορώντας ένα καπιτονέ ναυτικό σακάκι και ένα ασορτί ναυτικό καπέλο, ο ηθοποιός εθεάθη να κάθεται με το παράθυρο του συνοδηγού κατεβασμένο καθώς οδηγούνταν στη γενέτειρά του σε μια ολοένα και πιο σπάνια δημόσια έξοδο εν μέσω της δύσκολης κατάστασής του , μεταδίδει η Daily Mail.

«Αυτό που μαθαίνω είναι ότι η άνοια είναι δύσκολη», είπε η σύζυγος του Μπρους Γούιλις κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της. Είναι δύσκολο για το άτομο που έχει διαγνωστεί. Είναι επίσης δύσκολο για την οικογένεια. Και αυτό δεν είναι διαφορετικό ούτε για τον Μπρους ούτε για εμένα ούτε για τα κορίτσια μας είπε και πρόσθεσε πως: «Όταν λένε ότι αυτή είναι μια οικογενειακή ασθένεια, είναι πραγματικά».

Όταν ρωτήθηκε από τον οικοδεσπότη Hoda Kotb εάν γνωρίζει τι του συμβαίνει, η Emma έκανε μια παύση και αποκάλυψε: «Δύσκολο να το ξέρεις».

