Κιμ Γιονγκ Ουν: Τον γέμισαν δώρα οι Ρώσοι – Από γούνινα καπέλα μέχρι drones και… πανοπλίες

Μπορεί ακόμη να αμφισβητείται από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους της η τοποθέτηση του Κρεμλίνου πως δεν υπήρξε οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία – σε επίπεδο όπλων – μεταξύ του Κιμ Γιονγκ Ουν και του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του πρώτου στη Ρωσία τις προηγούμενες ημέρες, αλλά η αλήθεια είναι πως ο Βορειοκορεάτης ηγέτης δεν έφυγε με άδεια χέρια από τη χώρα.

Τα δώρα που έλαβε από Ρώσους αξιωματούχους ήταν πολλά και ορισμένα μεγάλης σημασίας καθώς οι δύο χώρες επιχειρούν να βάλουν στην άκρη τη δυσπιστία που κυριαρχούσε στις σχέσεις τους τα προηγούμενα χρόνια και να περάσουν στο επόμενο επίπεδο… σύσφιξης των δεσμών τους.

After his summit with Russian President Putin, North Korean leader Kim Jong Un received a Russian-made rifle. Here are some of the items he is bringing back to the 'friendship' museum, where gifts received by three generations of leaders are kept https://t.co/YaMmIsZii1 pic.twitter.com/qXL6dulYaS

