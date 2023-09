Ισχυρός σεισμός ταρακούνησε την Ιταλία – Έγινε αισθητός ακόμη και σε απόσταση 100 χιλιομέτρων

Σεισμός σημειώθηκε λίγο μετά τις 06:00 το πρωί της Δευτέρας στη βόρεια Ιταλία. Ο σεισμός είχε μέγεθος 5,1 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο υπολογίζει τη δόνηση στα 4,9 Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίζεται 37 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μπολόνια.

🔎 Regional instrumental seismicity in Northern Italy. The colored dots represent the #earthquakes that have struck the region [using @ISCseism catalog -1960 to 2020- and @EMSC data -from 2021 onwards]: pic.twitter.com/xOCrD8swyQ

— EMSC (@LastQuake) September 18, 2023