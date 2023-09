Ο Πούτιν αποδέχθηκε την πρόσκληση του Κιμ Γιονγκ Ουν να επισκεφθεί τη Βόρεια Κορέα – Ανησυχία των ΗΠΑ

0

Ο Κιμ ανέφερε πως η Ρωσία θα καταγάγει «μεγάλη νίκη» έναντι των εχθρών της

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αποδέχθηκε πρόκληση που του απηύθυνε να επισκεφθεί τη Βόρεια Κορέα ο ηγέτης της, ο Κιμ Γιονγκ Ουν, κατά το σπάνιο ταξίδι του στη Ρωσία με σκοπό να ενισχυθούν οι δεσμοί της Μόσχας και της Πιονγκγιάνγκ, ειδικά στο στρατιωτικό επίπεδο.

Για την ώρα, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα καμιά συμφωνία προμήθειας στρατιωτικού υλικού στη Ρωσία προκειμένου να το χρησιμοποιήσει στον πόλεμο στην Ουκρανία, ενδεχόμενο για το οποίο εξέφρασε την ανησυχία της εκ νέου χθες (13/9) η κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Στο τέλος των συνομιλιών τους χθες Τετάρτη, ο κ. Κιμ «προσκάλεσε ευγενικά» τον κ. Πούτιν να επισκεφθεί τη Βόρεια Κορέα «σε εύθετο χρόνο», ανέφερε το επίσημο βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA. Ο Ρώσος πρόεδρος «αποδέχθηκε ευχαρίστως την πρόσκληση» και επαναβεβαίωσε την σταθερή προσήλωσή του στη συνέχιση και την ενίσχυση της «ιστορικής και παραδοσιακής φιλίας» των δυο κρατών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

BREAKING: North Korean leader Kim Jong Un invited Russian leader Vladimir Putin to visit Pyongyang, and Putin accepted, according to DPRK state media on Thursday. More @nknewsorg soon pic.twitter.com/6JZ6Sfr32Y — NK NEWS (@nknewsorg) September 13, 2023

Ο κ. Κιμ έκρινε νωρίτερα χθες πως η Μόσχα θα καταγάγει «μεγάλη νίκη» έναντι των εχθρών της, ενώ ο κ. Πούτιν έκανε πρόποση στην «μελλοντική ενίσχυση της συνεργασίας» των δυο κρατών, μιλώντας για τις «προοπτικές» της στρατιωτικής συνεργασίας, παρά τις διεθνείς κυρώσεις σε βάρος της Πιονγκγιάνγκ εξαιτίας των προγραμμάτων της για την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων και πυρηνικών όπλων.

NEW: North Korean state media reports on the previous day's meetings between leaders Kim Jong Un and Vladimir Putin at the Vostochny Cosmodrome in Russia, repeating Kim's wish to raise relations to "new heights" pic.twitter.com/F51tHYjFv1 — NK NEWS (@nknewsorg) September 13, 2023

Η χθεσινή ήταν η πρώτη συνάντηση των δυο ηγετών μετά το προηγούμενο ταξίδι του Κιμ Γιονγκ Ουν στο Βλαδιβοστόκ, το 2019.

Vladimir Putin and Kim Jong Un appear before cameras, with support for Russia's military aggression declared in public by North Korea. Read more on the story below👇 https://t.co/76S5Cmul8l pic.twitter.com/PJRP8n8gZL — Sky News (@SkyNews) September 13, 2023

Μετά την άφιξη του Βορειοκορεάτη ηγέτη στη Ρωσία με το θωρακισμένο τρένο του, οι κ.κ. Κιμ και Πούτιν επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του κοσμοδρομίου Βαστότσνι, στη ρωσική Άπω Ανατολή, που ολοκληρώθηκε το 2016 και θα αντικαταστήσει την ιστορική βάση της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας στο Μπαϊκονούρ.

Putin and Kim Jong Un toured the Vostochny Cosmodrome space center in Russia's Far East as they met for their first summit in four years. During the visit, Putin gave Kim a look inside is limousine https://t.co/20HhbBGC38 pic.twitter.com/LbfKj5mJPm — Bloomberg (@business) September 13, 2023

Ακολούθησαν επίσημες συνομιλίες, για περίπου δυο ώρες, των κυβερνητικών αντιπροσωπειών των δυο κρατών και των ηγετών κατ’ ιδίαν. Οι ρώσοι υπουργοί Άμυνας Σεργκέι Σαϊγκού, Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, καθώς και Βιομηχανίας Ντένις Μάντουροφ έλαβαν μέρος στις εργασίες.

Σύμφωνα με τον κ. Πούτιν, ο Κιμ Γιονγκ Ουν επρόκειτο να παρακολουθήσει στο Βλαδιβοστόκ «επίδειξη» του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού στον Ειρηνικό Ωκεανό και επίσης επρόκειτο να επισκεφθεί εργοστάσια του αεροναυτικού τομέα, «πολιτικά και στρατιωτικά».

Αναφέρθηκε εξάλλου στο ενδεχόμενο η Μόσχα να βοηθήσει την Πιονγκγιάνγκ να κατασκευάσει δορυφόρους, έπειτα από τις δυο πρόσφατες αποτυχημένες βορειοκορεατικές προσπάθειες να τεθεί σε τροχιά στρατιωτικός δορυφόρος παρατήρησης.

Η ανησυχία των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ εξέφρασαν ξανά χθες την «ανησυχία» τους, επιμένοντας στο ότι η Ρωσία θέλει να εξασφαλίσει βορειοκορεατικά πυρομαχικά για να τα χρησιμοποιήσει στην εισβολή στην Ουκρανία.

«Είμαστε προφανώς ανήσυχοι για κάθε αναπτυσσόμενη σχέση στο πεδίο της άμυνας ανάμεσα στη Βόρεια Κορέα και τη Ρωσία», είπε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Τζον Κέρμπι. Ενώ ο Μάθιου Μίλερ, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, εξέφρασε επίσης ανησυχία για οποιαδήποτε συνεργασία στον τομέα των δορυφόρων, που θα αποτελούσε «παραβίαση αποφάσεων [του Συμβουλίου Ασφαλείας] του ΟΗΕ». Οι ΗΠΑ «δεν θα διστάσουν» να επιβάλλουν κυρώσεις σε τέτοια περίπτωση, προειδοποίησε ο κ. Μίλερ.

CNN chief international anchor @amanpour discusses today's meeting between Russian President Vladimir Putin and North Korean leader Kim Jong Un on @CNNSitRoom. pic.twitter.com/DtEmeoNud5 — CNN (@CNN) September 13, 2023

Από την πλευρά της, η Νότια Κορέα εξέφρασε επίσης ανησυχία για την ενδεχόμενη στενότερη στρατιωτική συνεργασία της Βόρειας Κορέας με τη Ρωσία, διά στόματος Κιμ Γιανγκ-χο, του υπουργού Ενοποίησης, μετέδωσε το νοτιοκορεατικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.