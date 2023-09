Τραγωδία στην Αίγυπτο: Τέσσερις νεκροί από κατάρρευση κτιρίου στο Κάιρο

Τέσσερις Αιγύπτιοι, μέλη μιας οικογένειας, έχασαν τη ζωή τους σήμερα από κατάρρευση κτιρίου σε εργατική συνοικία του Καΐρου, σε μια περιοχή όπου πριν από δύο μήνες είχε καταρρεύσει ένα άλλο κτίριο, ανέφεραν αιγυπτιακά μμε.

Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης όταν το τετραώροφο κτίριο κατέρρευσε στη συνοικία Χανταγιέκ αλ Κόμπα, μια πυκνοκατοικημένη περιοχή στα βόρεια του κέντρου του Καΐρου, σύμφωνα με την εφημερίδα al-Ahram.

Στις 17 Ιουλίου, 13 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον επτά μέλη μιας οικογένειας, πέθαναν από κατάρρευση ενός πενταώροφου κτιρίου σε αυτή τη συνοικία.

Πολλά κτίρια έχουν καταρρεύσει τα τελευταία χρόνια στην Αίγυπτο, με αποτέλεσμα πολλούς νεκρούς και τραυματίες, λόγωπαλαιότητας κτιρίων αλλά και της μη τήρησης της νομοθεσίας σε επίπεδο πολεοδομίας, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Αν και αυτού του τύπου καταστροφές σημειώνονται και σε άλλες αιγυπτιακές πόλεις, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική στην πρωτεύουσα, τη δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη πόλη στην Αφρική με περισσότερους από 20 εκατομμύρια κατοίκους.

At least four people were killed and five others wounded on Wednesday in a building collapse in #Egypt's capital #Cairo. pic.twitter.com/sIYiHuumQx

— Our World (@MeetOurWorld) September 6, 2023