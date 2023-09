Μεξικό: ‘Εξαλλοι γονείς στους δρόμους, καίνε σχολικά βιβλία που περιέχουν περιεχόμενο «σεξουαλικής και έμφυλης ιδεολογίας»

Ομάδες Χριστιανών στο Μεξικό βγήκαν στους δρόμους σε ένδειξη διαμαρτυρίας, βάζοντας στο στόχαστρο για το υπουργείο Παιδείας, ενώ κάποιοι έκαψαν βιβλία γιατί πίστευαν ότι προωθούσαν τη «μαρξιστική-κομμουνιστική» ιδεολογία την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με δημοσίευμα που επικαλείται η New York Post.

Γονείς στο Μεξικό από χριστιανικές οργανώσεις έχουν βγει κατά χιλιάδες στους δρόμους για να αντιταχθούν στα νέα σχολικά βιβλία του yπουργείου Δημόσιας Εκπαίδευσης που θεωρούν ότι περιέχουν περιεχόμενο «σεξουαλικής και έμφυλης ιδεολογίας», σύμφωνα με την εφημερίδα Mexico News Daily. Τουλάχιστον 12.000 άνθρωποι διαδήλωσαν. Το Aguascalientes είναι μία από τις 32 πολιτείες που αποτελούν τις ομοσπονδιακές οντότητες του Μεξικού.

Γονείς έκαψαν επίσης τα εν λόγω βιβλία στην Τσιάπας, μια νότια μεξικανική πολιτεία που συνορεύει με τη Γουατεμάλα. Πολλοί από τους κατοίκους της πόλης είναι Ευαγγελικοί Χριστιανοί.

«Στο δημοτικό σχολείο της Τσιάπας… οι γονείς της κοινότητας στοίβαξαν κουτιά με τα νέα βιβλία, τα περιέλουσαν με καύσιμα και τα έβαλαν φωτιά», ανέφερε το πρακτορείο.

Πάνω από 112.000 υπογραφές συγκεντρώθηκαν σε μια αίτηση που απαιτεί να σταματήσει η διανομή των σχολικών βιβλίων «λόγω του σεξουαλικού και ιδεολογικού περιεχομένου που εισάγεται χωρίς τη γνώμη των γονέων».

