Κίνα: Συναγερμός για τον τυφώνα Σάολα – «Οχυρώνεται» η Σεντζέν

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Σεντζέν, μητρόπολη της Κίνας που βρίσκεται στα νότια της χώρας και γειτονεύει με το Χονγκ Κονγκ. Όπως ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή (1/9) κλείνει γραφεία, εμπορικά καταστήματα και αγορές στην πόλη, ενόψει της έλευσης του τυφώνα Σάολα.

Η πόλη των 17,7 εκατομμυρίων κατοίκων αποφάσισε να «κλείσουν τα γραφεία, τα εμπορικά καταστήματα και οι αγορές από τις 16:00 (σ.σ. τοπική ώρα· 11:00 ώρα Ελλάδας)» και τη «διακοπή της λειτουργίας των συγκοινωνιών από τις 19:00 (14:00)», σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, που προειδοποίησε πως ο «σούπερ τυφώνας» Σάολα ενδέχεται να φέρει «σφοδρή καταιγίδα» στη μεγαλούπολη.

Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να μείνουν στα σπίτια τους, ενώ διαβεβαίωσαν πως θα ανοίξουν όλα τα διαθέσιμα καταφύγια.

Οι αρχές στη Σεντζέν, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων είχαν ήδη από χθες ανακοινώσει πως τα σχολεία δεν θα λειτουργούσαν σήμερα, Παρασκευή (1/9).

Ο Σάολα ενδέχεται να φθάσει στο έδαφος της νότιας Κίνας το βράδυ της Παρασκευής ή το πρωί του Σαββάτου (τοπικές ώρες), κατά μήκος των ακτών της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ, σύμφωνα με την κινεζική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Typhoon #Saola will pass very close to Hong Kong. Heavy rainfall, urban flooding, and storm surge should be expected along the Guangdong coast. pic.twitter.com/Fmi34gWRAu

Οι αρχές στο διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσαν επίσης πως θα έκλειναν το χρηματιστήριο και τα σχολεία, ενώ θα ακυρώνονταν τόσο οι αφίξεις όσο και οι αναχωρήσεις αεροσκαφών λόγω του ακραίου καιρικού φαινομένου.

Η ταχύτητα του ανέμου ανερχόταν στα 205 χιλιόμετρα την ώρα όταν απείχε κάπου 230 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Χονγκ Κονγκ, περί τις 08:00 (3:00 ώρα Ελλάδας).

Η νότια Κίνα πλήττεται συχνά από τυφώνες που σχηματίζονται στα θερμά νερά ανατολικά των Φιλιππίνων το καλοκαίρι και το φθινόπωρο και κινούνται προς δυσμάς.

Super Typhoon #Saola will come very close to striking Hong Kong in the next 24 hours.

Latest forecasts are predicting that the typhoon will weaken slightly as it grazes the coast of Guangdong province, but a direct landfall is still possible. Flooding rains very likely. #台風9号 pic.twitter.com/Mdddl9La3V

