Τραγωδία στην Ινδία – Πήρε φωτιά σταθμευμένο βαγόνι τρένου και κάηκαν εννιά άνθρωποι

Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα στη νότια Ινδία σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε σταθμευμένο βαγόνι τρένου την ώρα που έφτιαχνε τσάι ένας από τους επιβαίνοντες, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Το βαγόνι, το οποίο δεν ήταν συνδεδεμένο με τρένο, βρισκόταν σταθμευμένο στον σταθμό σύνδεσης συρμών της Μαντουράι, στο νότιο κρατίδιο Ταμίλ Ναντού, όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά πριν από την αυγή σήμερα.

«Πρόκειται για ένα απομονωμένο βαγόνι που ήταν σταθμευμένο, για το οποίο είχε γίνει κράτηση από ιδιωτικό τουριστικό πράκτορα. Κάποιος προσπάθησε να φτιάξει ένα τσάι και αυτό προκάλεσε την πυρκαγιά» δήλωσε ο Σάλι Ταλαπάθι, εκπρόσωπος της περιοχής Μαντουράι.

«Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων τρεις γυναίκες. Άλλοι εννέα τραυματίστηκαν, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους» πρόσθεσε όπως επισημαίνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων διευκρινίζοντας ότι ακόμη δεν έχει αναγνωριστεί κανένας από τους νεκρούς.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, μέσα στο βαγόνι είχε μεταφερθεί παράνομα φιάλη υγραερίου, η οποία εξερράγη.

Η Ινδία, η οποία διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα σιδηροδρομικά δίκτυα στον κόσμο, έχει βιώσει πολλές καταστροφές. Η χειρότερη σημειώθηκε το 1981 όταν μια αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε κατά τη διέλευσή της από γέφυρα στο κρατίδιο Μπιχάρ και έπεσε σε ποτάμι, προκαλώντας τον θάνατο 800 ανθρώπων. Τον Ιούνιο, σε δυστύχημα με τρία τρένα έχασαν τη ζωή τους περίπου 300 άνθρωποι στο κρατίδιο Οντίσα.

In India, a train fire incident has resulted in the tragic loss of at least 9 passengers' lives, with 20 others injured. The government is attributing the incident to passengers allegedly carrying gas cylinders on the train for cooking purposes.

