Νορβηγία: Νέες πλημμύρες και εκκενώσεις, καθώς ποταμοί υπερχείλισαν λόγω της καταρρακτώδους βροχής

Αντιμέτωπη με νέες πλημμύρες και εκκενώσεις βρίσκεται σήμερα η Νορβηγία, καθώς ποταμοί υπερχείλισαν, με τη στάθμη τους να υπερβαίνει το υψηλότερο σημείο εδώ και δεκαετίες, λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης στις αρχές της εβδομάδας.

Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη νότια Νορβηγία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Σχεδόν οι μισοί από αυτούς κατοικούσαν στο Χένεφος, που βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Όσλο.

Ισχυροί άνεμοι, καταρρακτώδεις βροχές και κατολισθήσεις έπληξαν τη χώρα στις αρχές της εβδομάδας, με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε πολλές περιοχές και να παραλύσουν οι δημόσιες συγκοινωνίες. Χθες, Τετάρτη, ένα φράγμα υδροηλεκτρικού σταθμού κατέρρευσε σε έναν ποταμό ενώ τη Δευτέρα ένα τρένο εκτροχιάστηκε στη γειτονική Σουηδία, όταν τα νερά της πλημμύρας παρέσυραν ένα ανάχωμα.

Bystanders captured the moment a mobile home crashed into a bridge after being washed into a river during floods in Norway, as Storm Hans lashes northern Europe ⤵️ pic.twitter.com/fQQ0Ax1fuW

— Al Jazeera English (@AJEnglish) August 9, 2023