Κίνα: Ερευνητές ανακάλυψαν απολιθωμένα οστά που ανήκουν σε άγνωστο ανθρώπινο είδος

Mια διεθνής ομάδα επιστημόνων περιέγραψε ένα αρχαίο ανθρώπινο απολίθωμα στην Κίνα που δεν μοιάζει με κανένα άλλο ανθρωποειδές που έχει βρεθεί στο παρελθόν. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Human Evolution.

Δεν μοιάζει ούτε με τη γενεαλογική γραμμή που διασπάστηκε για να σχηματίσει τους Νεάντερταλ, ούτε με τους Denisovan, αλλά ούτε και με τη δική μας γενεαλογική γραμμή. Η γνάθος, το κρανίο και τα οστά των ποδιών που ανήκουν σε αυτό το ανθρωποειδές, με την ονομασία HLD 6 το οποίο δεν έχει ακόμη ταξινομηθεί, ανακαλύφθηκαν στο Χουαλόνγκτονγκ, στην Ανατολική Ασία, το 2019. Στα χρόνια που μεσολάβησαν από τότε, οι ειδικοί της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών (CAS) αγωνίστηκαν να αντιστοιχίσουν τα λείψανα σε μια γνωστή γενεαλογική γραμμή.

Το πρόσωπο του ανθρωποειδούς είναι παρόμοια δομημένο με εκείνο της σύγχρονης ανθρώπινης γενεαλογίας, η οποία διαχωρίστηκε από τον Homo erectus πριν από 750.000 χρόνια. Αλλά η έλλειψη πηγουνιού του ατόμου, μοιάζει περισσότερο με εκείνη ενός Denisovan – ένα εξαφανισμένο είδος αρχαίου ανθρωποειδούς στην Ασία που διαχωρίστηκε από τους Νεάντερταλ πριν από 400.000 χρόνια.

