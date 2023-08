Ρόμπερτ ντε Νίρο: Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου του εγγονού του – Προήλθε από τις «τοξικές επιδράσεις 5 ναρκωτικών ουσιών»

O Leandro De Niro-Rodriguez πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών, όπως επιβεβαίωσε το γραφείο του επικεφαλής ιατροδικαστή της Νέας Υόρκης. Ο 19χρονος εγγονός του Ρόμπερτ Ντε Νίρο βρέθηκε νεκρός την Κυριακή 2 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή και όσα μεταδίδει το people.com, ο θάνατός του προήλθε από τις «τοξικές επιδράσεις της φαιντανύλης, της αλπραζολάμης, της 7-αμινο κλοναζεπάμης, της κεταμίνης και της κοκαΐνης».

Λίγες ημέρες μετά το θάνατο του Leandro, η μητέρα του, Drena De Niro, έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram πως «κάποιος του πούλησε χάπια με φεντανύλη». «Έτσι, για όλους αυτούς τους ανθρώπους που εξακολουθούν να να πουλάνε και να αγοράζουν αυτό το πράγμα, να ξέρουν ότι ο γιος μου έφυγε για πάντα», πρόσθεσε.

Στα μέσα Ιουλίου, η 20χρονη Sofia H. Marks συνελήφθη για τον θάνατο του Leandro, κατηγορούμενη ότι του πούλησε τα ναρκωτικά. Η δίκη της αναμένεται να ξεκινήσει αργότερα αυτό το μήνα.

Robert De Niro's Grandson Leandro's Cause of Death Confirmed 1 Month After His Death https://t.co/LEOIjujmI3

— People (@people) August 8, 2023