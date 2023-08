Αποκαλύψεις για την Adele: Γιατί η τραγουδίστρια κλαίει πριν και μετά από κάθε συναυλία της

Τι συμβαίνει τελικά με την Adele; Και γιατί κλαίει πριν και μετά από κάθε συναυλία της; Άτομα από το περιβάλλον της τραγουδίστριας αποκαλύπτουν τι συμβαίνει.

Ειδικότερα πηγή από το περιβάλλον της επισημαίνει πως κάθε φορά που η Adele βγαίνει στη σκηνή είναι ιδιαίτερα ευάλωτη και συναισθηματική πριν από κάθε εμφάνισή της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail», η Βρετανίδα σταρ έχει τόσα ανάμεικτα συναισθήματα κατά τη διάρκεια των συναυλιών της, που δεν μπορεί να τα ελέγξει. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταλήγει να κλαίει πριν και μετά από κάθε show της.

«Η Adele βιώνει μία γκάμα συναισθημάτων κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών της. Το κοινό της μπορεί να μην το γνωρίζει αυτό, αλλά αυτά τα σόου είναι τόσο σημαντικά για εκείνη που κλαίει κάθε φορά πριν ή ακόμα και μετά την εμφάνισή της» επεσήμανε χαρακτηριστικά η πηγή.

