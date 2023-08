Τζάστιν Τριντό: Χώρισε με τη σύζυγό του αλλά θα πάνε οικογενειακές διακοπές μαζί

Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό και η επί 18 χρόνια σύζυγός του, Σοφί Γκρεγκουάρ Τριντό, θα κάνουν οικογενειακές διακοπές την επόμενη εβδομάδα, μετά την απόφασή τους να χωρίσουν.

Αυτό αναφέρει το γραφείο του Καναδού πρωθυπουργού, το οποίο επιβεβαίωσε την είδηση του χωρισμού του ζευγαριού στο People και σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Η οικογένεια θα είναι μαζί σε διακοπές, ξεκινώντας από την επόμενη εβδομάδα».

Οι δυο τους, που παντρεύτηκαν τον Μάιο του 2005, έχουν τρία κοινά παιδιά: τους Xavier, Ella-Grace και Hadrian.

«Παραμένουν μια στενή οικογένεια και η Σόφι και ο πρωθυπουργός επικεντρώνονται στο να μεγαλώσουν τα παιδιά τους σε ένα ασφαλές, αγαπημένο και συνεργατικό περιβάλλον», ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού στην ανακοίνωσή του. «Και οι δύο γονείς θα έχουν συνεχή παρουσία στη ζωή των παιδιών τους και οι Καναδοί μπορούν να αναμένουν ότι θα βλέπουν συχνά την οικογένεια μαζί».

