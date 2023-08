Βουλγαρία: 5.000 άνθρωποι στους δρόμους για έφηβη που χαρακώθηκε εκατοντάδες φορές από τον σύντροφό της

Η Βουλγαρία βρίσκεται εν μέσω αναταραχών, καθώς χιλιάδες Βούλγαροι βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για τη βία κατά των γυναικών. Ο λόγος είναι μια φριχτή υπόθεση, που συγκλόνισε το βαλκανικό έθνος, καθώς μια έφηβη χαρακώθηκε εκατοντάδες φορές από τον σύντροφό της.

Περίπου 5.000 άνθρωποι διαδήλωσαν στη Σόφια, ενώ διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες 40 πόλεις σε όλη τη Βουλγαρία, σε μια χώρα όπου οι συγκεντρώσεις για τη βία κατά των γυναικών είναι σπάνιες.

Αφορμή για τις διαδηλώσεις ήταν μια υπόθεση κατά την οποία μια 18χρονη γυναίκα δέχθηκε επίθεση από τον πρώην φίλο της, πριν από ένα μήνα. Είπε ότι ο πρώην φίλος της την έκοψε με μαχαίρι εκατοντάδες φορές, της έσπασε τη μύτη και της ξύρισε τα μαλλιά.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το balkaninsight.com, η επίθεση συνέβη στις 26 Ιουνίου, όταν ο 26χρονος Γκεόργκι Γκεόργκιεφ, φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στη 18χρονη Debora Mihaylova, αφήνοντάς της πολλά τραύματα. Στο σώμα της, έγιναν πάνω από 400 ράμματα. Την ώρα της επίθεσης, ο Γκεοργκίεφ βρισκόταν υπό αναστολή για προηγούμενο έγκλημα που δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.

Δικαστήριο στην κεντρική πόλη της Στάρα Ζαγόρα, που εκδικάζει την υπόθεση, χαρακτήρισε τα τραύματα ως «ελαφριά» και δεν διέταξε την κράτηση του 26χρονου. Εν μέσω αυξημένης κοινωνικής πίεσης, ο Γκεοργκίεφ συνελήφθη ξανά στις 30 Ιουλίου και κατηγορήθηκε για απειλή θανάτου στη γυναίκα μέσω μηνυμάτων, που φέρεται να έστειλε στις 24 και 25 Ιουνίου. Ο Γκεοργκίεφ υποστηρίζει ότι είναι αθώος.

