Γαλλία: Μεγάλη φωτιά σε αυτοκινητόδρομο κοντά στο αεροδρόμιο της Νίκαιας – Δείτε βίντεο

Μάχη για την κατάσβεση μιας δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε έξω από τις κοινότητες Καν-σι-Μερ και Βιλνέβ-Λουμπέτ της νότιας Γαλλίας, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Νίκαιας, δίνουν δεκάδες πυροσβέστες, με τη βοήθεια πυροσβεστικών αεροσκαφών.

Η φωτιά κατακαίει μια ακατοίκητη περιοχή κοντά σε έναν αυτοκινητόδρομο, ανέφερε στο πρακτορείο Reuters ένας τοπικός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι δεν γνωρίζει να έχει δοθεί εντολή εκκένωσης προς το παρόν. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στον αυτοκινητόδρομο και τα δρομολόγια των τρένων, ανέφερε η αστυνομία. Στελέχη του αεροδρομίου της Νίκαιας δεν ήταν άμεσα διαθέσιμα για κάποιο σχόλιο.

Η περιοχή της Προβηγκίας-Άλπεων-Κυανής Ακτής, όπου βρίσκονται πολλές μεγάλες πόλεις (Μασσαλία, Νίκαια, Εξ-ον-Προβάνς) ήταν υπό στενή παρακολούθηση σήμερα, εν μέσω των υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων. Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» τέθηκε η περιφέρεια Μπους-ντι-Ρον, καθώς υπήρχε «πολύ υψηλός κίνδυνος» πυρκαγιάς.

Départ de #feu important commune de #VilleneuveLoubet en bordure de #A8 et #RD6007 🔥

Conditions météorologiques défavorables (hum23% Vt50km/h et temp33°C) ⚠️ Évitez le secteur et ne pas encombrer 📞112

Vidéo Redouanne Chouana #Meteo06 pic.twitter.com/0MrxdjIzZk

— Nice Météo 06 (@NiceMeteo06) July 25, 2023