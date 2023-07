Σχεδόν 2.000 πιγκουίνοι βρέθηκαν νεκροί μέσα σε 10 ημέρες στην Ουρουγουάη

Σε σχεδόν 2.000 ανέρχονται οι πιγκουίνοι οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί στις ανατολικές ακτές της Ουρουγουάης μέσα σε δέκα μέρες, με την αιτία αυτής της εκατόμβης, που παραμένει ανεξήγητη, να μη μοιάζει να είναι η γρίπη των πτηνών, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι πιγκουίνοι του Μαγγελάνου, στην πλειονότητά τους νεαροί, πέθαναν στον Ατλαντικό Ωκεανό και παρασύρθηκαν από τα ρεύματα στις ακτές των νομών Κανελόνες, Μαλδονάδο και Ρότσα (νότια, νοτιοανατολικά), εξήγησε η Κάρμεν Λαϊσαγόγεν, αρμόδια για την πανίδα στο υπουργείο Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την Κάρμεν Λαϊσαγόγεν, «το 90% ήταν νεαρά πτηνά», που ξεβράστηκαν στα παράλια «χωρίς αποθέματα λίπους και με άδεια στομάχια». Οι εξετάσεις που έγιναν για να εξακριβωθεί αν είχαν μολυνθεί από τη γρίπη των πτηνών είχαν αρνητικό αποτέλεσμα, πρόσθεσε η ίδια.

Αυτό το είδος πιγκουίνου, που συνήθως φωλιάζει και αναπαράγεται στο νότιο τμήμα της Αργεντινής, αποδημεί προς βορρά σε αναζήτηση πιο θερμών νερών κατά τη διάρκεια του χειμώνα του νότιου ημισφαιρίου. Μπορεί να φθάσει μέχρι τις ακτές της βραζιλιάνικης πολιτείας Εσπίριτου Σάντου (νοτιοανατολικά).

Around 2,000 Magellanic penguins are found dead on Uruguay's coast, leaving experts puzzled over the cause and triggering environmental concerns over marine wildlife conservation https://t.co/2wRgRK333c

— TRT World (@trtworld) July 22, 2023