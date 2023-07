Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Πούτιν ανέβασε την ηλικία επιστράτευσης στα 70 έτη

Σε μια κίνηση που προκάλεσε πολλές συζητήσεις προχώρησε το Κρεμλίνο για την ενίσχυση των δυνάμεών του στην Ουκρανία. Συγκεκριμένα αποφάσισε να αυξήσει τη μέγιστη ηλικία για την επιστράτευση ατόμων στα 70 έτη, θέλοντας να συγκεντρώσει ακόμη 100.000 άνδρες για τις νέες επιχειρήσεις στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, το Κίεβο εκτιμά πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν σχεδιάζει μια νέα επίθεση στην περιοχή γύρω από το Κουπιανσκ, στο βόρειο τμήμα της πρώτης γραμμής του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο συνταγατάρχης Σέρχι Τσερεβάτι, εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού, υποστήριξε πως η Ρωσία έχει δώσει εντολή για συγκέντρωση ισχυρής δύναμης με πεζικό, πυροβολικό και άρματα μάχης στην περιοχή και ήδη πραγματοποιεί βομβαρδισμούς με εκατοντάδες οβίδες την ημέρα. Τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων ισχυρίστηκαν ότι οι δυνάμεις τους είχαν προχωρήσει περίπου ένα μίλι προς το Κουπιάνσκ.

Russia mobilises 70-year-olds as country readies another 100,000 men for war in Ukraine https://t.co/3dEsivNZZT pic.twitter.com/uyrgVhXgkL

— Daily Mail Online (@MailOnline) July 19, 2023