Η Νικόλ Άβαντ στα απομνημονεύματά της πώς συμβιβάστηκε με τον τραγικό θάνατο της μητέρας της

0

«Δεν είναι ένα βιβλίο για τον θάνατο, είναι ένα βιβλίο για τη ζωή», τόνισε η κινηματογραφική παραγωγός

Η Νικόλ Άβαντ θα κυκλοφορήσει τα απομνημονεύματά της με τίτλο «Think You'll Be Happy: Moving Through Grief With Grit, Grace, and Gratitude» τον Οκτώβριο.

«Δεν είναι ένα βιβλίο για τον θάνατο, είναι ένα βιβλίο για τη ζωή - ή, πιο συγκεκριμένα, αυτό είναι ένα βιβλίο για το πώς να ζεις με ευγνωμοσύνη, ευχαριστία, και υπηρετώντας. Έχει επίσης να κάνει με τη σκληρότητα: πώς να αντιμετωπίσεις το πιο τρομερό πράγμα που μπορείς να φανταστείς και να επιλέξεις να προχωρήσεις μπροστά στην αγάπη» επισημαίνει η συγγραφέας.

Στο βιβλίο, σύμφωνα με το Variety, η φιλάνθρωπος κινηματογραφική παραγωγός και διπλωμάτης γράφει με ειλικρίνεια ότι συμβιβάστηκε με τον τραγικό θάνατο της μητέρας της, Ζακλίν, η οποία πυροβολήθηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια ληστείας στο σπίτι της, στο Μπέβερλι Χιλς το 2021.

«Το να βγαίνω εκεί έξω και να είμαι δημιουργική με βοηθάει πολύ» αναφέρει η Άβαντ. «Θρηνώ, κλαίω και είμαι θυμωμένη και είμαι έξαλλη με αυτό που συνέβη -δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά θα προχωρήσω μπροστά γιατί το καλύτερο πράγμα που μπορώ να κάνω για τη μητέρα μου είναι να ζήσω τη ζωή μου. Ο καλύτερος τρόπος για να τιμήσω την ψυχή της είναι να ζήσω τη ζωή μου στο έπακρο» τονίζει.

Η Νικόλ Άβαντ μεγάλωσε στο Λος Άντζελες ανάμεσα σε μερικούς από τους μεγαλύτερους αστέρες του Χόλιγουντ, επειδή ο πατέρας της, Κλάρενς Άβαντ, είναι από τα στελέχη και τους παραγωγούς με τη μεγαλύτερη επιρροή στη μουσική βιομηχανία.

Η Νικόλ είναι παραγωγός, μεταξύ άλλων, του βιογραφικού ντοκιμαντέρ για τον πατέρα της «The Black Godfather», της ταινίας «Trees of Peace» και του επερχόμενου ιστορικού δράματος του Τάιλερ Πέρι «Six Triple Eight». Είναι πρώην διπλωμάτης, έχοντας υπηρετήσει ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στις Μπαχάμες, όταν πρόεδρος ήταν ο Μπάρακ Ομπάμα.

Ζει στο Λος Άντζελες με τον επί 14 χρόνια σύζυγό της, τον επικεφαλής του Netflix, Τεντ Σαράντος.

Η Νικόλ Άβαντ προσφέρει ελπίδα και έμπνευση σε όποιον είναι αντιμέτωπος με τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής. Μιλώντας από προσωπική εμπειρία, μοιράζεται το πώς μετατρέπονται ο πόνος σε σκοπό και η τραγωδία σε αγάπη, αναφέρεται στην περίληψη του βιβλίου. «Θέλω οι αναγνώστες να είναι χαρούμενοι και παραγωγικοί και να ζουν με ευγνωμοσύνη για όλα τα μεγάλα πλεονεκτήματα που μας δάνεισε ένα στοργικό σύμπαν» σημειώνει.