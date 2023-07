Ιταλία: Αντιδράσεις για την απόφαση δικαστή ότι το «χούφτωμα» κάτω από 10 δευτερόλεπτα δεν είναι παρενόχληση

Εξοργισμένοι Ιταλοί «χουφτώνουν» τους εαυτούς τους σε βίντεο στο διαδίκτυο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση ενός δικαστή, σύμφωνα με την οποία το ανεπιθύμητο άγγιγμα που διαρκεί λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα δεν αποτελεί σεξουαλική παρενόχληση.

Η αμφιλεγόμενη απόφαση είχε ως αποτέλεσμα την αθώωση ενός άνδρα που παραδέχτηκε ότι χάιδεψε μια μαθήτρια, αλλά υποστήριξε ότι αστειευόταν μόνο.

Άνδρες και γυναίκες στην Ιταλία έχουν καταφύγει στο Instagram και το TikTok για να δημοσιεύσουν τα βίντεο, στα οποία κοιτάζουν με παγωμένο βλέμμα την κάμερα ενώ «χουφτώνουν» το στήθος τους παράλληλα με ένα χρονόμετρο που μετρά αντίστροφα από τα 10 δευτερόλεπτα.

Σε άλλα, χαϊδεύονται συνεχώς για εννέα δευτερόλεπτα, για να σταματήσουν λίγο πριν τελειώσει το χρονόμετρο και να πουν περιπαικτικά να σταματήσει πριν γίνει επίθεση ή να γελάσουν ότι δεν κατάλαβαν ότι ήταν μόνο ένα αστείο.

Συχνά με hashtag #10secondi ή «palpata breve» – ιταλικά για «ένα σύντομο χούφτωμα» – τα βίντεο έχουν ως στόχο να καταδείξουν πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η διάρκεια των 10 δευτερολέπτων, ειδικά κατά τη διάρκεια μιας σεξουαλικής επίθεσης.

Τα βίντεο αποτελούν απάντηση στην απόφαση του δικαστή στην υπόθεση του 66χρονου Antonio Avola, επιστάτη σε λύκειο της Ρώμης, ο οποίος παραδέχτηκε ότι άγγιξε ανάρμοστα μια 17χρονη μαθήτρια στο κλιμακοστάσιο του σχολείου.

Τον Απρίλιο του 2022, ο Avola πλησίασε από πίσω το κορίτσι ενώ πήγαινε στην τάξη με μια φίλη του, στη συνέχεια έβαλε το χέρι κάτω από το παντελόνι και της χάιδεψε τα οπίσθια και το εσώρουχο.

«Αγάπη μου, ξέρεις ότι αστειευόμουν», είπε ότι της είπε ο Avola όταν εκείνη αντέδρασε σοκαρισμένη, σύμφωνα με το BBC.

Αφού η κοπέλα κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, ο Avola παραδέχτηκε την πράξη του, αλλά επέμεινε ότι επρόκειτο απλώς για ένα αστείο. Αν και οι εισαγγελείς της Ρώμης ζήτησαν σχεδόν τετραετή φυλάκιση και καταδίκη για σεξουαλική επίθεση, αυτή την εβδομάδα ένας δικαστής απέρριψε τις κατηγορίες και έκρινε τον Αβόλα αθώο. Ο δικαστής υποστήριξε ότι το χούφτωμα «δεν συνιστά έγκλημα» επειδή δεν διήρκεσε περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα.

Ένας από τους πρώτους που δημοσίευσε ένα βίντεο 10 δευτερολέπτων ήταν ο ηθοποιός του White Lotus, Paolo Camilli, και αρκετοί εξέχοντες Ιταλοί influencers ακολούθησαν με το δικό τους λίγο αργότερα. Σε πολλές από τις αναρτήσεις, μετά τη λήξη του χρονόμετρου, οι άνθρωποι στα βίντεο εκφράζουν την οργή τους για την απόφαση και υποστηρίζουν ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αγγίζει κανέναν για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

Η κοπέλα που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης είναι επίσης εξοργισμένη με την κατάληξη της υπόθεσης. «Οι δικαστές αποφάνθηκαν ότι αστειεύεται; Λοιπόν, για μένα δεν ήταν αστείο», δήλωσε στην εφημερίδα Corriere della Sera, σύμφωνα με το BBC.

