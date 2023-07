Τζο Μπάιντεν: Προειδοποιεί την Κίνα – «Να προσέχει» διότι η κινεζική οικονομία «εξαρτάται» από τις δυτικές επενδύσεις

Ο Τζο Μπάιντεν διεμήνυσε νωρίτερα φέτος στον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, μετά την επίσκεψη του δεύτερου στη Μόσχα και τη συνάντησή του με τον αρχηγό του ρωσικού κράτους Βλαντίμιρ Πούτιν, να «προσέχει» διότι η κινεζική οικονομία «εξαρτάται» από τις δυτικές επενδύσεις, ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε συνέντευξή του στο CNN, το συγκεκριμένο απόσπασμα της οποίας μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο.

Biden warned China's Xi on West's investment after Putin meeting, saying "since Russia went into Ukraine, 600 American corporations have pulled out of Russia," according to excerpts from a CNN interview https://t.co/KJrJ9cXERc

«Είπα: Αυτή δεν είναι απειλή. Είναι παρατήρηση», δήλωσε ο κ. Μπάιντεν.

