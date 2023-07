Τραγωδία στο Μιλάνο: Φωτιά σε οίκο ευγηρίας με έξι νεκρούς

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι ογδόντα και πλέον τραυματίστηκαν όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας του Μιλάνου, μεταδίδουν ιταλικά πρακτορεία ειδήσεων.

Σύμφωνα με το δημόσιο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, η φωτιά εκδηλώθηκε περί τις 02:20 και η πυροσβεστική συνεχίζει να επιχειρεί επιτόπου.

Το πρακτορείο ειδήσεων AGI μεταδίδει επικαλούμενο τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ότι 81 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, δύο εκ των οποίων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με το Reuters και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

🔴 #Milano, ore 1:20 #7luglio #incendio in casa di riposo in via dei Cinquecento. 6 persone decedute, numerosi intossicati ricoverati in ospedale. Decine le persone salvate dai #vigilidelfuoco che hanno immediatamente evacuato la struttura. Accertamento cause in corso pic.twitter.com/I8nJCxeSIM

