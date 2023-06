«Καμπανάκι» από υπηρεσία του Π.Ο.Υ.: Ποιο γλυκαντικό που υπάρχει στον καφέ, σε αναψυκτικά διαίτης ή τσίχλες, ίσως είναι καρκινογόνα ουσία

Ένα από τα πιο διαδεδομένα τεχνητά γλυκαντικά στον κόσμο πρόκειται να κηρυχθεί πιθανό καρκινογόνο τον επόμενο μήνα από κορυφαίο παγκόσμιο οργανισμό υγείας, σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση της διαδικασίας που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, φέρνοντάς το αντιμέτωπο με τη βιομηχανία τροφίμων και τις ρυθμιστικές αρχές.

Η ασπαρτάμη, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως σε προϊόντα από αναψυκτικά διαίτης έως τσίχλες, θα καταχωριστεί τον Ιούλιο ως «πιθανώς καρκινογόνα για τον άνθρωπο» για πρώτη φορά από τον Διεθνή Οργανισμό Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC), τον ερευνητικό βραχίονα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τον καρκίνο, δήλωσαν οι πηγές.

Η απόφαση του IARC, που οριστικοποιήθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα μετά από συνάντηση των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων της ομάδας, έχει ως στόχο να αξιολογήσει αν κάτι αποτελεί δυνητικό κίνδυνο ή όχι, με βάση όλα τα δημοσιευμένα στοιχεία.

