Ουκρανία: Ρωσικές ρουκέτες έπληξαν εστιατόριο στην πόλη Κραματόρσκ – Αναφορές για θύματα

Βομβαρδισμός με ρουκέτες έπληξε σήμερα ένα εστιατόριο στο κέντρο του Κραματόρσκ, μεγάλης πόλης στην ανατολική Ουκρανία, με τον περιφερειάρχη να κάνει λόγο για πιθανά θύματα από τον βομβαρδισμό.

«Δύο ρουκέτες εκτοξεύτηκαν στην πόλη Κραματόρσκ» σε ένα εστιατόριο στο κέντρο της πόλης, «όπου ήταν συγκεντρωμένοι πολλοί άμαχοι», δήλωσε ο Πάβλο Κιριλένκο, κυβερνήτης της ανατολικής επαρχίας Ντονέτσκ, κάνοντας λόγο για αδιευκρίνιστο -επί του παρόντος- αριθμό τραυματιών και νεκρών. Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, δίπλα στο εστιατόριο υπάρχει ξενοδοχείο και εμπορικό κέντρο.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βρίσκεται στον τόπο της επίθεσης, αφηγήθηκε πως έξω από το εστιατόριο «Ria Pizza» είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, ενώ είχαν σπεύσει ασθενοφόρα, ο δήμαρχος της πόλης, αστυνομικοί και στρατιώτες. Ο 32χρονος Ρουσλάν, σεφ που κατάφερε να βγει σώος από το κατεστραμμένο εστιατόριο, λέει πως στάθηκε «τυχερός» δείχνοντας προς τον ουρανό, υπογραμμίζοντας πως στο εστιατόριο υπήρχαν πολλοί πελάτες όταν εκδηλώθηκε η επίθεση.

Μια κοπέλα δήλωσε, πως ο 23χρονος ετεροθαλής αδερφός της εργαζόταν στην κουζίνα και «δεν τον έχουν ανασύρει από τα συντρίμμια». Το Κραματόρσκ, που πριν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής είχε πληθυσμό 150.000 κατοίκων, είναι η μοναδική μεγαλούπολη στην ανατολική Ουκρανία που δεν βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο.

⚡️Devastating strike on the centre of Kramatorsk, Ukraine a short while ago pic.twitter.com/BolIhr3Zv9

— War Monitor (@WarMonitors) June 27, 2023