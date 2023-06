Χιμπατζής που πέρασε τη ζωή του σε κλουβί βλέπει για πρώτη φορά τον ανοιχτό ουρανό – Το συγκινητικό βίντεο

Στο συγκινητικό βίντεο – το οποίο μοιράστηκε την Παρασκευή στο συμπόσιο της Αμερικανικής Εταιρείας Πρωτευτολόγων στο Ρίνο από τον Dr. Andrew Halloran της Save the Chimps – την υποδέχτηκε με μια τεράστια αγκαλιά ο Dwight καθώς έφυγε από τον περίβολό της, κοίταξε προς τον ουρανό και στη συνέχεια εξερεύνησε το νέο μέρος.

«Στην Καλιφόρνια, η Vanilla ζούσε με μια χούφτα χιμπατζήδες μέσα σε ένα κλουβί με συρματόπλεγμα, χωρίς γρασίδι και με πολύ λίγο εμπλουτισμό», δήλωσε ο Halloran στην New York Post.

Το νέο της καταφύγιο φιλοξενεί 226 χιμπατζήδες που έχουν απορριφθεί από εργαστήρια, τη βιομηχανία ψυχαγωγίας, το εμπόριο εξωτικών κατοικίδιων ζώων και ζωολογικούς κήπους στην άκρη του δρόμου, σύμφωνα με την οργάνωση, και πολλοί από αυτούς έχουν ζήσει προηγουμένως σε συνθήκες απομόνωσης και δεν έχουν αλληλεπιδράσει ποτέ πριν με άλλους χιμπατζήδες.

«Η Vanilla έχει εγκατασταθεί πολύ καλά», συνέχισε. «Όταν δεν εξερευνά το νησί με τους φίλους της, συνήθως μπορεί κανείς να τη βρει σκαρφαλωμένη στην κορυφή μιας τριώροφης πλατφόρμας αναρρίχησης να επιτηρεί τον νέο της κόσμο».

