Βίντεο από βομβαρδισμό αρμάτων της Wagner έξω από τo Βορονέζ

Σε βομβαρδισμό οχημάτων στρατιωτική φάλαγγας της Wagner, που πέρασαν από το Βορονέζ, φαίνεται πώς προχώρησε η Ρωσία, σύμφωνα με όσα δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Ένα από τα οχήματα της φάλαγγας ήταν φορτηγό το οποίο είχε επίπεδη επιφάνεια και μετέφερε ένα άρμα μάχης.

Την ίδια στιγμή μάχες μαίνονται σε αυτοκινητόδρομους και γέφυρες έξω από την πόλη Βορονέζ. Μάλιστα, κατά πληροφορίες, χτυπήθηκε ένα αυτοκίνητο οικογένειας, με τον άντρα να σκοτώνεται ακαριαία, ενώ η γυναίκα και η κόρη τραυματίστηκαν σοβαρά.

⚡ Footage of Russian Air Force strike at a convoy of the Wagner PMC troops on the M-4 highway❗#Russia #Moscow #Wagner #Prigozhin #Voronezh pic.twitter.com/sT8MBzVOzq

— Earth Updates (@a_newschannel) June 24, 2023