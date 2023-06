Η Wagner απαντά στον Πούτιν: Έκανες την λάθος επιλογή, σύντομα θα έχουμε νέο πρόεδρο

Κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν στρέφονται μετά το διάγγελμά του οι μισθοφόροι της Wagner. «Σύντομα θα έχουμε νέο πρόεδρο» του απαντούν.

Με μήνυμά τους στο Telegram, οι μισθοφόροι του Πριγκόζιν παίρνουν θέση για την προειδοποίηση Πούτιν ότι «όσοι οργάνωσαν την ένοπλη εξέγερση θα λογοδοτήσουν» και στο κάλεσμά του «να αφήσουν τις εγκληματικές τους ενέργειες» λέγοντας: «Ο Πούτιν έκανε την λάθος επιλογή. Τόσο το χειρότερο για αυτόν. Σύντομα θα έχουμε νέο πρόεδρο» αναφέρει η παραστρατιωτική οργάνωση του Πριγκόζιν.

"Putin made the wrong choice. All the worse for him. Soon we will have a new president" pic.twitter.com/o8I7gKCcnl

Ο επικεφαλής της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν δήλωσε σήμερα ότι αυτός και οι άνδρες του δεν θα παραδοθούν παρά τις εντολές του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Ο πρόεδρος πλανάται», είπε ο Πριγκόζιν σε φωνητικό μήνυμα στο κανάλι του στο Telegram.

«Είμαστε πατριώτες», σημείωσε, τονίζοντας ότι οι δυνάμεις του δεν πρόκειται να παραδοθούν.

Ο Τσετσένος ηγέτης Ραμζάν Καντίροφ ανέφερε σήμερα, Σάββατο ότι οι δυνάμεις του είναι έτοιμες να βοηθήσουν στην καταστολή της ανταρσίας του Γεβγκένι Πριγκόζιν ηγέτη της εταιρείας μισθοφόρων Wagner, αλλά και να χρησιμοποιήσουν σκληρές μεθόδους, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Ο Καντίροφ σε μία ανακοίνωσή του, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του Πριγκόζιν ως «μία πισώπλατη μαχαιριά» καλώντας τους Ρώσους στρατιώτες να μην αποδεχτούν οποιεσδήποτε «προκλητικές ενέργειες».

Ο ρωσικός στρατός διεξάγει σήμερα επιχειρήσεις «μάχης» στην περιφέρεια Βορονέζ, που βρίσκεται στα σύνορα με την Ουκρανία σε απόσταση περίπου 600 χιλιομέτρων νότια της Μόσχας, στο πλαίσιο του καθεστώτος αντιτρομοκρατικής επιχείρησης που επιβλήθηκε, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, μετά την ένοπλη ανταρσία της οργάνωσης μισθοφόρων Wagner.

«Στο πλαίσιο της αντιτρομοκρατικής επιχείρησης στο έδαφος της περιφέρειας Βορονέζ, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας διεξάγουν τις απαραίτητες ενέργειες επιχειρήσεων και μάχης», διευκρίνισε σε ανάρτησή του στο Telegram ο περιφερειάρχης της Αλεξάντερ Γκούσεφ.

Η Βορονέζ βρίσκεται στα μέσα της απόστασης ανάμεσα στη Μόσχα και την πόλη Ροστόφ, στη νότια Ρωσία, όπου η Wagner δήλωνε νωρίς σήμερα το πρωί ότι έθεσε υπό τον έλεγχό της στρατιωτικές υποδομές.

Νωρίτερα σήμερα ρωσική πηγή ασφαλείας είχε δηλώσει επίσης στο Reuters ότι οι μαχητές της Wagner έθεσαν υπό τον έλεγχό τους στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην πόλη Βορονέζ. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές την πληροφορία αυτή.

Το NATO «παρακολουθεί την κατάσταση» στη Ρωσία, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της Ατλαντικής Συμμαχίας μέσω email.

Η εκπρόσωπος Οάνα Λουνγκέσκου δεν σχολίασε περαιτέρω.

Η Εσθονία έχει ενισχύσει τα μέτρα ασφάλειας στα σύνορά της, ενώ παροτρύνει τους πολίτες της να μην ταξιδέψουν προς οποιαδήποτε περιοχή της γειτονικής Ρωσίας, δήλωσε σήμερα η πρωθυπουργός της χώρας Κάγια Κάλας.

«Μπορώ να διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει άμεση απειλή κατά της χώρας μας», ανέφερε στο Twitter η Κάλας.

«Οι πιο σημαντικές κρατικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις υποδομής μεταφορών έχουν τεθεί υπό ενισχυμένη προστασία», αναφέρει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Παράλληλα εικόνες που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακά μέσα ενημέρωσης δείχνουν στρατιωτικά οχήματα να κυκλοφορούν στη ρωσική πρωτεύουσα, στους τομείς όπου βρίσκονται το υπουργείο Άμυνας και η κάτω Βουλή, η κρατική Δούμα, μερικές δεκάδες μέτρα από το Κρεμλίνο.

