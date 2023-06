Γαλλία: Διεστραμμένος σύζυγος έβαλε 83 άντρες να βιάσουν τη γυναίκα του και το κατέγραφε σε κάμερα

Μία συγκλονιστική υπόθεση που αφορά τη σεξουαλική κακοποίηση μιας γυναίκας από 83 άντρες με την «άδεια» του συζύγου της, ο οποίος τη νάρκωνε για να μη θυμάται τους βιασμούς, έχει «παγώσει» τη Γαλλία.

Το τέρας – σύζυγος παρότρυνε τους βιαστές της να μην χρησιμοποιούν προφυλακτικά, με αποτέλεσμα η γυναίκα να κολλήσει σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα. Η γυναίκα κατέρρευσε από φρίκη όταν τις έδειξαν εικόνες και είπε στους αστυνομικούς ότι είχε υποθέσει ότι οι βιασμοί ήταν «ένα όνειρο».

Η «Φρανσουάζ» (το ψευδώνυμο που χρησιμοποιούν οι Γαλλικές Αρχές αναφερόμενες στο θύμα) κατέρρευσε όταν είδε οπτικό υλικό με την κτηνωδία που υπέστη με την «άδεια» του άνδρα της. Ο αριθμός των βιαστών της αγγίζει τους 83, μεταξύ των οποίων δημόσιοι υπάλληλοι, στρατιώτες, οδηγοί ασθενοφόρων, νοσοκόμοι, φορτηγατζήδες, ένας δημοσιογράφος, ένας δημοτικός σύμβουλος και ένας πυροσβέστης. Οι Αρχές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν στοιχεία για τις ταυτότητες των υπόπτων, ωστόσο μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 51 άτομα που πιστεύεται ότι επισκέφθηκαν το σπίτι του ζευγαριού στο χωριό Μαζάν της Νότιας Γαλλίας το διάστημα 2011-2020 για να βιάσουν τη γυναίκα.

Ο διεστραμμένος Ντομινίκ Π. – όπως ονομάζεται ο σύζυγος της «Φρανσουάζ» – όχι μόνο προσκαλούσε στο σπίτι του τους βιαστές, αλλά τους προέτρεπε να μη χρησιμοποιούν καν προφυλακτικό κατά την κακοποίηση της ναρκωμένης συζύγου του, ενώ τραβούσε και βίντεο από όσα ανατριχιαστικά διαδραματίζονταν στο σπίτι του. Το θύμα είπε στην αστυνομία ότι μερικές φορές ξυπνούσε τη νύχτα και αισθανόταν ότι το σώμα της είχε παραβιαστεί, αλλά θεωρούσε ότι ήταν κάποιο κακό όνειρο που την έκανε να νιώθει έτσι.

