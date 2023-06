Τραγωδία στον Καναδά: Στους 16 οι νεκροί του τροχαίου δυστυχήματος – Μικρό λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό

Γυναίκα ανάμεσα στους δέκα ανθρώπους που τραυματίστηκαν όταν συγκρούστηκαν την περασμένη Πέμπτη μικρό λεωφορείο και φορτηγό με ημιρυμουλκούμενο στον κεντρικό Καναδά υπέκυψε σε νοσοκομείο, με τον απολογισμό των θυμάτων να φθάνει τους 16 νεκρούς, ανακοίνωσαν οι Αρχές.

«Νοσηλευόταν μετά τη σύγκρουση την 15η Ιουνίου και υπέκυψε στα τραύματά της», εξήγησε η καναδική αστυνομία σε ανακοίνωσή της. Το δυστύχημα, από τα πιο πολύνεκρα στον Καναδά εδώ και χρόνια, έγινε στην επαρχία Μανιτόμπα, στη διασταύρωση δυο αυτοκινητοδρόμων.

