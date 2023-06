Βραζιλία: Κατασχέθηκε ποσότητα ρεκόρ άνω των 28 τόνων πτερυγίων καρχαρία

Οι αρχές της Βραζιλίας ανακοίνωσαν χθες Τρίτη την κατάσχεση πάνω από 28 τόνων πτερυγίων καρχαρία, που αποκτήθηκαν παράνομα και προορίζονταν για εξαγωγή στην Ασία, όπου είναι πολύ δημοφιλή, στην μεγαλύτερη απ' ό,τι φαίνεται κατάσχεση του είδους στην πηγή προέλευσης, σύμφωνα με την περιβαλλοντική υπηρεσία Ibama.

Αυτοί οι 28,7 τόνοι πτερυγίων αντιστοιχούν στη θανάτωση περίπου 10.000 γλαυκοκαρχαριών (Prionace glauca, γνωστοί και ως μπλε καρχαρίες), ή ρυγχοκαρχαριών (Isurus oxyrinchus, γνωστοί και ως μάκο), σημειώνει το βραζιλιάνικο Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Ανανεώσιμων Φυσικών Πηγών σε ανακοίνωσή του, στην οποία διευκρινίζει ότι αυτοί αλιεύτηκαν "σε αρκετές περιοχές ανοιχτά των βραζιλιανικών ακτών". "Πρόκειται μάλλον για την μεγαλύτερη κατάσχεση προϊόντος αυτού του είδους στην ιστορία", σημειώνει σε ανακοίνωση της υπηρεσίας ο Ζαΐχ Σμιτ, ένας από τους επικεφαλής της.

Σχεδόν το σύνολο των πτερυγίων αυτών κατασχέθηκε από μια εταιρεία της πολιτείας Σάντα Καταρίνα, στη νότια Βραζιλία. Η υπόλοιπη ποσότητα, την οποία ετοιμαζόταν να εξαγάγει άλλη επιχείρηση, κατασχέθηκε στο αεροδρόμιο του Σάο Πάολο, στη νοτιοανατολική Βραζιλία. Στη διακίνηση ενδέχεται να εμπλέκονται κι άλλες επιχειρήσεις, σύμφωνα με την Ibama.

Τα πτερύγια που κατασχέθηκαν προορίζονταν να εξαχθούν παράνομα στην Ασία, όπου το εμπόριο αυτό, που επικεντρώνεται στο Χονγκ Κονγκ, αγγίζει τα 465 εκατομμύρια ευρώ. Τα πτερύγια καρχαρία μπορούν να πωληθούν 1.000 ευρώ το κιλό στην ανατολική Ασία, όπου χρησιμοποιούνται στις πολύ φημισμένες σούπες της παραδοσιακής κινεζικής κουζίνας.

Στα τέλη Μαΐου, η Βραζιλία καταχώρισε τον καρχαρία μάκο στον κατάλογό της με τα είδη που απειλούνται με εξαφάνιση. Η πρωτοβουλία αυτή έπεται ιστορικής απόφασης που ελήφθη τον Νοέμβριο στον Παναμά στη διάσκεψη για το διεθνές εμπόριο απειλούμενων ειδών (CITES), που αποσκοπεί στην προστασία περίπου 50 ειδών καρχαριών που απειλούνται από το εμπόριο των πτερυγίων τους στην Ασία.

