Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Απελευθερώνουμε, δεν χάνουμε εδάφη – Ανοίγει ο δρόμος για τη σημαία μας, δεν μπορούν να μας σταματήσουν

Καθώς η αντεπίθεση του ουκρανικού στρατού βρίσκεται σε εξέλιξη, ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ικανοποίηση του για τις επιτυχίες στο πεδίο των μαχών.

«Σε ορισμένες περιοχές οι δυνάμεις μας προελαύνουν, σε άλλες υπερασπίζονται τις θέσεις τους ή αποκρούουν τις επιθέσεις που εξαπολύουν οι κατακτητές», είπε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δόθηκε νωρίτερα στη δημοσιότητα.

«Δεν έχουμε χάσει εδάφη, έχουμε απελευθερώσει μόνο. Ενώ εκείνοι έχουν μόνο απώλειες. Συνολικά η κατάσταση συνοψίζεται σε πίεση από μέρους μας, με την οποία ανοίγει ο δρόμος για τη σημαία μας», τόνισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Footage of the battle for the village of Piatykhatky in the #Zaporizhzhia region, which came under the control of the Armed Forces of #Ukraine . pic.twitter.com/kjTejzHPca

«Η επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη έχει διάφορους στόχους και οι ένοπλες δυνάμεις μας ανταποκρίνονται πλήρως. Κινούνται βάσει σχεδιασμού. Και το μεγαλύτερο πλήγμα (σε βάρος του εχθρού) δεν έχει καταφερθεί ακόμη», επέμεινε.

Ωστόσο, αργά το βράδυ της Δευτέρας η Ρωσία εξαπέλυσε αεροπορική επιδρομή με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη-καμικάζι εναντίον της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, το Κίεβο, καθώς και της περιφέρειάς της, και η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε για την απωθήσει, ανακοίνωσαν αξιωματικοί του ουκρανικού στρατού μέσω Telegram.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νορβηγίας ανακοίνωσε ότι το Όσλο θα διαθέσει συνολικά 21,5 εκατ. ευρώ για την πυρηνική ασφάλεια στην Ουκρανία, εν μέσω ανησυχίας για τον πυρηνικό σταθμό στη Ζαπορίζια μετά την κατάρρευση του φράγματος Καχόβκα.

Ο πόλεμος που ξεκίνησε η Ρωσία αποτελεί απειλή για την πυρηνική ασφάλεια στην Ουκρανία, αναφέρει σχετική ανακοίνωση του νορβηγικού υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία υπογραμμίζεται πως «ένα πυρηνικό ατύχημα θα είχε συνέπειες όχι μόνο για την Ουκρανία αλλά και πέρα από τα σύνορά της».

When some russian occupiers blew up the Kakhovka HPP dam, they forgot about the other russian occupiers holding positions on the Dnipro's left bank. Ukrainian Navy SEALs saved enemy soldiers from drowning… and added them to the POW exchange fund.

🎥 73rd Naval Special Operations… pic.twitter.com/38oQkdEIwg

— Defense of Ukraine (@DefenceU) June 19, 2023