Συνελήφθη να μεταφέρει τα μόλις 2 μηνών δίδυμα παιδιά της σε καφάσι με το ποδήλατο μέσα στη ζέστη – Δείτε βίντεο

Μία 36χρονη μητέρα καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτους για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, καθώς συνελήφθη να μεταφέρει τα μόλις 2 μηνών δίδυμα παιδιά της μέσα σε καφάσι για γάλατα κάνοντας ποδήλατοκάτω από τον καυτό ήλιο.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2022 υπό συνθήκες καύσωνα. Πολλοί κάτοικοι της Ινδιανάπολης που άκουσαν το κλάμα των παιδιών και είδαν την Blossum Kirby να τα μεταφέρει με αυτόν τον τρόπο, κάλεσαν την Άμεση Δράση και οι αστυνομικοί που έσπευσαν συνέλαβαν την 36χρονη. Σύμφωνα μάλιστα με αυτόπτες μάρτυρες, η γυναίκα παραλίγο να χάσει την ισορροπία της και να πέσει με το ποδήλατο, στο μπροστά μέρος του οποίου είχε τοποθετημένο το πλαστικό καφάσι με τα δύο βρέφη να φοράνε μόνο τις πάνες τους.

Indiana mother is jailed for a year after she was seen biking across city with her crying two-month-old twins in a MILK CRATE https://t.co/o3U4TlLVoY pic.twitter.com/40F4ZXxtPs

— Daily Mail Online (@MailOnline) June 15, 2023