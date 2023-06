Σοκ στο Χόλιγουντ – Νεκρός σε δυστύχημα με μοτοσικλέτα ο ηθοποιός Τριτ Γουίλιαμς

0

Πρωταγωνίστησε σε πολλές κινηματογραφικές επιτυχίες

Ο Αμερικανός ηθοποιός και συγγραφέας, Τριτ Γουίλιαμς, σκοτώθηκε σε δυστύχημα με μοτοσικλέτα σε ηλικία 71 ετών.

Ο υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός πρωταγωνίστησε σε πολλές κινηματογραφικές επιτυχίες, μεταξύ άλλων, στο μιούζικαλ «Hair» και στην τηλεοπτική σειρά «Everwood». Σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Deadline, η οικογένεια του Γουίλιαμς επιβεβαίωσε την αιτία του θανάτου του διευκρινίζοντας: «Με μεγάλη μας λύπη αναφέρουμε, ότι ο αγαπημένος μας Τριτ Γουίλιαμς πέθανε απόψε στο Ντόρσετ του Βερμόντ μετά από θανατηφόρο δυστύχημα με μοτοσικλέτα. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, είμαστε συγκλονισμένοι και πολύ στενοχωρημένοι αυτή τη στιγμή».

Σύμφωνα με την αστυνομία του Βερμόντ, τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται, αλλά τα αρχικά στοιχεία δείχνουν, ότι ο οδηγός οχήματος SUV έστριψε αριστερά, δεν είδε τη μηχανή και προσέκρουσε πάνω της. Ο ηθοποιός, ο οποίος δεν μπόρεσε να αποφύγει τη σύγκρουση, υπέστη σοβαρά τραύματα, αφού εκτοξεύτηκε από τη μοτοσυκλέτα του, μεταφέρθηκε σε ιατρικό κέντρο στο Όλμπανι της Nέας Yόρκης όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο ηθοποιός ζούσε στην ύπαιθρο του Βερμόντ, δημοσιεύοντας τακτικά μηνύματα στα social media για την αγάπη του για την περιοχή. Γεννημένος ως Ρίτσαρντ Τριτ Γουίλιαμς το 1951, το 1970 συμμετείχε στη θεατρική παράσταση «Grease» στο Μπρόντγουεϊ, αρχικά ως ασκούμενος, αλλά και ως πρωταγωνιστής. Από τους πρώτους του κινηματογραφικούς ρόλους ήταν ένας ντετέκτιβ στην κωμωδία «The Ritz» σε σκηνοθεσία του Ρίτσαρντ Λέστερ. Το 1979 εντυπωσίασε ως Τζορτζ Μπέργκερ στην κινηματογραφική μεταφορά του μιούζικαλ «Hair», ερμηνεία για την οποία ήταν υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα.

Στη συνέχεια εμφανίστηκε ως ιδεαλιστής ντετέκτιβ, Ντάνι Τσέλο στο δράμα αστυνομικής διαφθοράς «Prince of the City» το 1981, ρόλος για τον οποίο έλαβε άλλη μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα. Συμμετείχε επίσης στις ταινίες «1941» και «Heart of Dixie» του Στίβεν Σπίλμπεργκ και στις τηλεοπτικές σειρές «Blue Bloods», «The Late Shift», «Chicago Fire» και «Chesapeake Shores».

«Οι σκηνοθέτες τον αγαπούσαν. Ήταν η καρδιά του Χόλιγουντ από τα τέλη της δεκαετίας του 1970», είπε ο επί 15 χρόνια μανατζέρ του Τριτ Γουίλιαμς, Μπάρι ΜακΦέρσον. «Ήταν πραγματικά περήφανος για την απόδοσή του φέτος. Ήταν τόσο χαρούμενος με τη δουλειά. Είχε μια ισορροπημένη καριέρα» ανέφερε.