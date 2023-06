ΗΠΑ: Χιλιάδες νεκρά ψάρια ξεβράστηκαν σε ακτή του Τέξας – Εικόνες σοκ

Δεκάδες χιλιάδες νεκρά ψάρια ξεβράστηκαν στην ακτή του Κόλπου του Τέξας το Σαββατοκύριακο, καλύπτοντας την ακτογραμμή και οδηγώντας τους τοπικούς αξιωματούχους να αποκλείσουν την ακτή για τους επισκέπτες

Το θλιβερό περιστατικό που σύμφωνα με τους ειδικούς οφείλεται στις καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, παρατηρήθηκε στην Κουιντάνα και στην παραλία Μπράιαν. Τα ψάρια ξεβράστηκαν νεκρά στην ακτή, αφού πρώτα υπέστησαν ασφυξία μέσα στο νερό, καθώς σύμφωνα με αξιωματούχους, δεν είχαν οξυγόνο στα θερμά νερά που κολυμπούσαν.

WATCH: Thousands of dead fish washed up on a beach in Texas pic.twitter.com/XyFVNsnzth

Η αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων της ακτής του Κόλπου λόγω της κλιματικής αλλαγής θα μπορούσε να έχει συμβάλει στον θάνατο των ψαριών. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τέτοιοι θάνατοι ψαριών μπορεί να γίνουν πιο συχνοί, καθώς οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και τα επίπεδα οξυγόνου στους ωκεανούς, στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη πέφτουν.

Dead fish washed up along miles of Texas’s Gulf Coast on Friday because of low oxygen levels in the water. Some fish are still surfacing. https://t.co/D0qjiQ6IRA

— The Washington Post (@washingtonpost) June 13, 2023