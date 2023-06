Φωτιές στον Καναδά: Ο καπνός έφτασε στη Νορβηγία και κατευθύνεται προς τη νότια Ευρώπη

Ο καπνός από τις καναδικές πυρκαγιέςέφτασε πάνω από τη Νορβηγία και αναμένεται να κινηθεί προς τη νότια Ευρώπη, δήλωσαν Νορβηγοί αξιωματούχοι την Παρασκευή (9/6).

Χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο κλιματικών προβλέψεων, οι επιστήμονες της ατμόσφαιρας και του κλίματος του Ινστιτούτου Κλιματικής και Περιβαλλοντικής Έρευνας (NILU) της Νορβηγίας, προέβλεψαν πώς ο καπνός θα φτάσει πάνω από τη σκανδιναβική χώρα πριν κινηθεί νοτιότερα. Ωστόσο οι ειδικοί δήλωσαν πως δεν αναμένονται επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων εκεί.

«Ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές στον Καναδά εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τη Νορβηγία. Θα φτάσει και σε άλλα μέρη της Ευρώπης τις επόμενες ημέρες», ανέφερε το ινστιτούτο σε ανάρτησή του στο Twitter.

Updated calculations carried out by @Nick_Evangeliou, @EckhardtSabine & colleagues at @NILU_now show that smoke from the forest fires 🔥 in Canada is still drifting in over Norway. It will also reach other parts of Europe over the next few days:https://t.co/7EpkRNPT5Z

— NILU (@NILU_now) June 9, 2023